En Centro de Justicia del Poder Judicial presentan libro (CNPP) con Jurisprudencia

NUEVA ROSITA, COAH.- En el Centro de Justicia del Poder Judicial de la Región Carbonífera se realizó la presentación del libro “Código Nacional de Procedimientos Penales con Jurisprudencia”, de la autoría de la doctora Carla Pratt, quien compartió con los asistentes la relevancia de esta obra como herramienta fundamental para el ejercicio profesional del derecho.

El evento contó con la presencia de reconocidos profesionistas del ámbito jurídico, entre ellos el Juez de Distrito, Eduardo Alberto Osorio Rosado; la magistrada presidenta de la Sala Penal, Mtra. Griselda Elizalde Castellanos; magistrada Isadora Rodríguez; además de otras distinguidas personalidades que se sumaron a la actividad académica.

Durante la presentación, se destacó que recopilar la información y plasmarla en un código con jurisprudencia constituye un verdadero decálogo para los abogados, además de servir como apoyo para servidores públicos, integrantes de barras y colegios de abogados, quienes encuentran en esta obra un referente práctico y teórico.

Se destacó que, contar con un Código de este tipo es indispensable, ya que en una situación legal donde se debe aplicar criterio, resulta esencial tener un recurso que permita argumentar con solidez en una sala de audiencia, por ello, dicha obra, debe tomarse como un ejemplo y como una herramienta de trabajo cotidiana.

Finalmente, las autoridades presentes coincidieron en que este tipo de aportaciones fortalecen la formación de los profesionistas del derecho en la región, al brindarles un instrumento actualizado que contribuye a la correcta aplicación de la justicia y al desarrollo de una práctica jurídica más sólida y fundamentada.