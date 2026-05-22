Primer caso de gusano barrenador en Monclova es en un perro; llegó a veterinaria de la colonia Hipódromo

El primer caso de gusano barrenador en Monclova fue detectado en un perro que llegó a una veterinaria ubicada en el sector Hipódromo, confirmó el director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez, quien aclaró que hasta el momento no se han registrado casos en ganado.

Explicó que médicos veterinarios acudieron recientemente a una plática informativa sobre el protocolo de actuación ante posibles casos, y fue precisamente en una farmacia veterinaria donde detectaron a un perro con una herida sospechosa.

Siguiendo el procedimiento establecido, personal del CPA recabó muestras y realizó el reporte correspondiente.

Posteriormente, el laboratorio confirmó la presencia de una larva en fase 1, es decir, en un periodo considerado de "hora cero a 14 horas", cuando aún no inicia el proceso de reproducción.

"Lo que ocurrió fue que la mosca depositó el huevo, pero la larva todavía no estaba en funciones reproductivas. Se actuó a tiempo y eso permitió detener el proceso", explicó.

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Acciones de la autoridad

Detalló que el caso fue controlado de inmediato y el perro permanece bajo resguardo, recibiendo atención médica, desinfección y el medicamento necesario, además de la eliminación de los huevecillos detectados.

El funcionario indicó que la fase 3 es la etapa en la que la larva ya se encuentra en condiciones de reproducirse, situación que no ocurrió en este caso gracias a la rápida intervención del personal veterinario.

Detalles confirmados

Asimismo, señaló que esperan la pronta recuperación del animal, ya que afortunadamente no alcanzó a perder tejido muscular.

Finalmente, comentó que aunque este caso enciende las alertas sanitarias, también refleja que los protocolos de vigilancia y atención han funcionado, además de los avances que se mantienen con el barrido de vacunación y monitoreo preventivo en la región.