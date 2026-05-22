A través de SENASICA advierten riesgo de movilidad de mascotas de ejidos a zonas urbanas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) emitió un llamado a la ciudadanía para evitar el traslado de mascotas desde áreas rurales hacia zonas urbanas, debido al riesgo de contagio del gusano barrenador. La medida busca frenar la propagación de esta plaga que afecta tanto al ganado como a los animales domésticos.

Advertencia sobre el contagio en zonas urbanas

En la Ciudad de México, se han registrado casos de propietarios que llevaron a sus mascotas desde regiones endémicas de la mosca transmisora del gusano barrenador y al ingresar a clínicas veterinarias, se detectaron contagios, lo que evidencia que el problema puede extenderse rápidamente en cualquier zona urbana si no se toman precauciones.

Las autoridades explicaron que en México no existe un esquema de inmunización generalizado para mascotas, por lo que pidieron a los dueños revisar cuidadosamente a sus animales antes de trasladarlos.

Importancia de la detección temprana

En caso de sospecha de infestación, se debe notificar de inmediato a las autoridades sanitarias, ya que una detección temprana es clave para evitar la dispersión de la plaga.

La advertencia es especialmente importante para las comunidades rurales, donde se solicita no llevar mascotas hacia las ciudades sin una revisión previa.

Veterinarios y colegios de médicos han sido informados sobre los protocolos a seguir en caso de sospecha, reforzando la vigilancia y la capacidad de respuesta.

Finalmente, SENASICA subrayó que esta estrategia forma parte de una coordinación conjunta con gobiernos estatales y productores, cuyo objetivo es mantener informada a la población y garantizar acciones rápidas para contener el gusano barrenador, protegiendo tanto a los animales como a la salud pública en todo el país.