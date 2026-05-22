Fortalece Fiscalía vínculo académico Con conferencia “Teoría del Delito”

SABINAS, COAH.- El doctor Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la Región Carbonífera, impartió la conferencia “Teoría del Delito” a estudiantes universitarios, con el propósito de acercar el conocimiento jurídico a las nuevas generaciones.

La actividad se realizó por instrucciones del Fiscal General, Mtro. Federico Fernández Montañez, quien impulsa este tipo de encuentros para reforzar el blindaje social bajo la premisa de que “a Coahuila lo cuidamos todos y todas”.

Durante su exposición, Garduño Guzmán explicó los elementos típicos que conforman la estructura de un delito, subrayando que no toda conducta humana exteriorizada constituye necesariamente un ilícito penal.

Señaló que, existen también faltas administrativas y hechos que no alcanzan a configurarse como delitos, lo que exige un análisis cuidadoso desde la perspectiva jurídica.

El delegado y también catedrático, destacó que, la conferencia abordó tanto aspectos teóricos como prácticos, tomando como referencia los presupuestos de reconocidos juristas como Eugenio Raúl Zaffaroni y Quintín Alfonsín, quienes han sido referentes en el derecho penal y en el derecho internacional privado. Con ello, se busca que los estudiantes comprendan de manera integral la aplicación de la teoría en casos reales.

Asimismo, Garduño Guzmán resaltó que la Fiscalía General del Estado mantiene una relación constante con la sociedad desde distintas vertientes: la académica, la procesal y la laboral, que implican la investigación exhaustiva de las carpetas de investigación.

En este sentido, consideró fundamental dirigir estas conferencias a los jóvenes, para capacitarlos y fomentar un crecimiento profesional que rompa la brecha institucional entre autoridades y ciudadanía.

Finalmente, el delegado anunció que, este es el primero de varios ciclos de conferencias que se habrán de desarrollar en esta Región Carbonífera.

Recordó que recientemente y, en coordinación con la Fiscalía, se llevó a cabo una actividad en el Poder Judicial, con la participación de la doctora Carla Pratt, la magistrada Isadora Rodríguez y la magistrada presidenta de la Sala Penal, Griselda Elizalde Castellanos, con el objetivo de formar nuevos y mejores profesionistas en el ámbito jurídico.