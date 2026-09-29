Sara Irma Pérez Cantú solicita colaboración para evitar quema de basura en Frontera

El Ayuntamiento de Frontera pidió a la ciudadanía colaborar para evitar que se arroje o queme basura en los contenedores, al advertir que estas acciones afectan el servicio de recolección y pueden provocar daños a las unidades.

Acciones de la autoridad

Sara Irma Pérez Cantú, alcaldesa de Frontera, señaló que personal de Servicios Primarios mantiene vigilancia sobre los contenedores, incluso durante los domingos, para detectar acumulación de basura y atender los puntos donde se requiera.

La Alcaldesa pidió a los ciudadanos reportar de manera anónima a quienes sean sorprendidos arrojando basura de forma indebida, y utilizar sus teléfonos celulares para documentar las acciones cuando sea posible. "Nos estamos esforzando demasiado, pero sabemos que hay mucha gente que va y lo hace pues adrede", señaló.

Pérez Cantú también pidió evitar la quema de basura dentro de los contenedores, debido a que el fuego puede dañarlos y ocasionar problemas en los camiones recolectores. Explicó que durante este año el municipio realizó una inversión para adquirir 100 contenedores, por lo que llamó a los ciudadanos a cuidarlos al tratarse de infraestructura pública.

Advirtió que cuando un contenedor es incendiado y la basura termina dentro de una unidad recolectora, el problema puede trasladarse al camión, provocando daños y afectaciones al servicio. La Alcaldesa destacó que el mantenimiento de una ciudad limpia requiere también de la participación ciudadana, por lo que insistió en la importancia de reportar oportunamente cualquier situación relacionada con el manejo inadecuado de los residuos.