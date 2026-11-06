Carlos Slim apoyará proyectos culturales en Cuatro Ciénegas con Víctor Leija

El alcalde Víctor Leija Vega buscará ampliar la colaboración con el empresario Carlos Slim para impulsar proyectos culturales, de investigación y generación de empleos en Cuatro Ciénegas, durante una reunión que prevé sostener la próxima semana en la Ciudad de México.

El Edil informó que están por definir la fecha del encuentro con el ingeniero Carlos Slim, luego de que se registrara un retraso en los acuerdos relacionados con la planta tratadora de aguas residuales, cuya entrega también será uno de los temas centrales.

Explicó que los días 11 y 12 sostuvieron actividades relacionadas con este proyecto y que esperan cerrar la próxima semana las fechas directamente con el empresario.

Leija Vega señaló que, además de agradecer personalmente la inversión destinada a la planta, buscará plantearle otras necesidades del municipio, particularmente en materia cultural, investigación y oportunidades laborales.

Indicó que Slim ha manifestado interés en conocer de qué otras maneras puede apoyar a Cuatro Ciénegas, por lo que el Ayuntamiento aprovechará el encuentro para presentar propuestas que contribuyan al desarrollo de la localidad.

El Alcalde destacó que la planta tratadora representó una inversión aproximada de 40 millones de pesos, cantidad que equivale a cerca del 300 por ciento de los recursos que el municipio destina anualmente a obra pública.

Precisó que Cuatro Ciénegas cuenta con alrededor de 15 millones de pesos al año para este rubro, por lo que consideró que la construcción de la infraestructura representa una inversión importante para el municipio.