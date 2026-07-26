Colapsa losa y muere hombre

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 61 años, identificado como Felipe de Jesús "N", murió la tarde de este domingo luego de que una losa colapsara durante trabajos de construcción en un domicilio de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Pastizales y Nopal, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima conversaba con un albañil que realizaba labores de construcción cuando el techo se desplomó y la losa le cayó encima, dejándolo atrapado entre los escombros.

Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte de emergencia; sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras para retirar los escombros y recuperar el cuerpo.

Acciones de la autoridad

En tanto, elementos de la Policía de Saltillo acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició las investigaciones para determinar las causas del colapso y esclarecer la mecánica del accidente.

74a Bomberos retiraron los escombros para recuperar el cuerpo de la víctima tras el colapso de una losa en una vivienda de la colonia Loma Linda.

74b La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del desplome ocurrido durante trabajos de construcción.