Obtiene Policía aval internacional

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo obtuvo la Certificación Internacional CALEA, otorgada por la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies (CALEA) de Estados Unidos, considerada uno de los estándares de acreditación policial más exigentes a nivel internacional. La certificación fue entregada en Omaha, Nebraska, al comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, por W. Craig Hartley Jr., director ejecutivo de CALEA.

¿Qué significa la certificación CALEA?

La acreditación se dio luego de que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI ubicó a Saltillo como la capital más segura del país, la ciudad de más de un millón de habitantes con mejor percepción de seguridad y la tercera ciudad más segura de México. Además, la Policía Municipal fue colocada como la tercera más efectiva y la cuarta más confiable del país.

Reacciones de las autoridades locales

El alcalde Javier Díaz González afirmó que este resultado responde a un modelo de seguridad basado en la profesionalización y especialización de la corporación. "Este es uno de los logros más significativos en materia de seguridad para Saltillo en los últimos años, porque no solamente pusimos en papel las innovaciones y procesos que se implementaron por direcciones y agrupamientos especializados, sino que además los sometimos a estrictas evaluaciones de control del organismo estadounidense CALEA, se realizaron ajustes y se generaron procesos policiales profesionales que ahora gozan de acreditación internacional", señaló.

Por su parte, Miguel Ángel Garza Félix indicó que la certificación representa un nuevo nivel para la corporación y destacó el reconocimiento de CALEA al modelo de seguridad implementado en la ciudad. "Llevar a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un siguiente nivel es acorde con una exigente sociedad como la de Saltillo".

Estructura y especialización de la policía

Agregó que entre los aspectos reconocidos por el organismo internacional se encuentran la especialización del servicio policial y la coordinación con autoridades estatales, federales y fuerzas armadas, así como con la ciudadanía. Garza Félix informó que la Comisaría brinda atención a una población superior al millón de habitantes mediante distintas direcciones y 16 agrupamientos especializados, entre ellos el Agrupamiento Violeta, Delitos de Alto Impacto, Policía Cibernética, Robo de Vehículos y Robo a Casa-Habitación. El comisionado agradeció el respaldo del alcalde Javier Díaz González y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como el trabajo del personal de la corporación y de los asesores y evaluadores que participaron en el proceso de acreditación.