Santo Cristo Fest 2026: Caminantes de la Villa de Santiago unen fe y comunidad

Cientos de peregrinos participaron en la actividad Caminantes de la Villa de Santiago, realizada como parte del Santo Cristo Fest 2026, en una jornada dedicada a la oración, la fraternidad y el encuentro con Dios.

Durante el recorrido, familias, jóvenes y adultos caminaron por la ruta establecida, compartiendo una experiencia de fe y convivencia comunitaria. La actividad promovió la reflexión espiritual y el fortalecimiento de los vínculos entre los participantes.

De acuerdo con los organizadores, cada tramo del recorrido representó un testimonio de esperanza y devoción, al tiempo que reafirmó el sentido de caminar en comunidad como una expresión de la fe.

Al concluir la jornada, los organizadores agradecieron la participación de los peregrinos, así como el apoyo de voluntarios y colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la actividad.

La actividad Caminantes de la Villa de Santiago reunió a familias y jóvenes en un recorrido espiritual.

La caminata formó parte del programa del Santo Cristo Fest 2026, que reúne actividades religiosas y de convivencia en el marco de las celebraciones dedicadas al Santo Cristo.