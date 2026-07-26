Hombre agredido en Ramos Arizpe: encuentran inconsciente en la calle

Un hombre fue localizado inconsciente sobre la vía pública en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe.

La madrugada de este domingo, un hombre fue encontrado inconsciente en la colonia Manantiales del Valle, en Ramos Arizpe, tras una riña.

El reporte se registró en la calle Lago Hanka, donde vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911 tras encontrar al lesionado tendido sobre el pavimento.

Atención de emergencias

Elementos de la Policía Preventiva Municipal y paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar para brindar atención al hombre agredido. Se le proporcionó atención prehospitalaria y se iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información disponible, la víctima habría resultado lesionada durante una riña. Sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

Investigación en curso

Las autoridades continúan investigando el incidente, sin reportar hasta el momento detenciones relacionadas con la riña. No se ha confirmado la identidad o el paradero de los presuntos responsables.