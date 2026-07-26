Reúnen FINA y FUTFEST 565 mil

SALTILLO, COAH.- Más de 565,000 personas asistieron a las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026 y del FUTFEST Saltillo 2026, que en conjunto ofrecieron más de 400 eventos durante junio y julio, informó el alcalde Javier Díaz González.

Del total, el FINA 2026 reunió a cerca de 350,000 asistentes a lo largo de 42 días, con 280 actividades desarrolladas en 74 escenarios, consolidándose como uno de los principales encuentros culturales del norte del país.

El festival concluyó con el concierto de la cantante Filippa Giordano, tras una programación que llevó actividades artísticas a teatros, museos, plazas públicas, bibliotecas, centros comunitarios, colonias y ejidos del municipio.

El alcalde destacó que el FINA reunió a cerca de 3,900 artistas, en su mayoría saltillenses, quienes compartieron escenario con exponentes nacionales e internacionales en disciplinas como música, teatro, danza, literatura, cine, artes visuales y talleres.

"Durante 42 días, Saltillo vivió el arte y la cultura como nunca antes. El FINA llegó a nuestros teatros y plazas, pero también a las colonias, centros comunitarios y ejidos, porque nuestro objetivo fue que ninguna familia se quedara sin la oportunidad de disfrutar actividades culturales de calidad", afirmó.

Entre las actividades destacadas de esta edición figuraron la participación de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca, la Gala Internacional de Ballet, el Saltillo Electrónico, la ópera Carmen, el musical Cats, el videomapping Saltillo 449, proyectado sobre la fachada de la Catedral de Santiago Apóstol, y el concierto de clausura de Filippa Giordano.

Impacto en la comunidad

La etapa final del festival coincidió con la conmemoración del 449 aniversario de Saltillo, que incluyó la Sesión Solemne de Cabildo, la entrega de la Presea Saltillo 2026, la verbena popular, las Mañanitas, el pastel conmemorativo, un espectáculo de fuegos artificiales, la ofrenda floral, la toma de agua en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, la callejoneada y la Guardia de Honor.

Javier Díaz señaló que la asistencia registrada refleja la participación ciudadana y afirmó que el Gobierno Municipal ya trabaja en la organización de las actividades con motivo del 450 aniversario de Saltillo.

Asimismo, agradeció la colaboración de artistas, promotores culturales, instituciones educativas, colectivos, patrocinadores, personal técnico y dependencias municipales, así como la participación de las familias saltillenses y visitantes.