En el Municipio de Sabinas Roban y posterior Incendian Templo

SABINAS, COAH.- Un acto de vandalismo y robo culminó en un incendio dentro del templo religioso "Casa de Bendición", ubicado en la colonia Guadalupe del municipio de Sabinas, lo que provocó una rápida movilización de las corporaciones policiacas.

De acuerdo con los primeros reportes, los presuntos responsables fueron identificados como Irving N de 21 años de edad y José Rolando N de apodo "El Chuky" de 30 años.

Ambos individuos habrían ingresado al recinto religioso durante la madrugada, de donde sustrajeron diversos objetos de valor, abriendo una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, ante estos hechos.

Cabe señalar, posteriormente, los individuos presuntamente provocaron un incendio en el interior del templo, lo que ocasionó daños materiales considerables en el mobiliario y estructura del lugar.

Las llamas fueron controladas, evitando que el fuego se propagara a viviendas aledañas.

Gracias a la intervención oportuna de las autoridades, los sospechosos fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Mientras tanto, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y evaluar el alcance de los daños. Vecinos de la colonia Guadalupe expresaron su indignación ante lo sucedido.