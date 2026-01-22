En el Municipio de Sabinas entrega Secretaría de Salud kits de higiene femenina a alumnas

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, entregó más de 200 kits menstruales a alumnas de los Telebachilleratos Comunitarios (COBAC) en esta cuenca, lo anterior, como parte del programa "Menstruación Digna".

El evento fue encabezado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, quien estuvo acompañado por el coordinador regional de Telebachilleratos Comunitarios en la región, licenciado Felipe Ramos.

En su mensaje, Jiménez Villarreal destacó que esta acción es parte de los programas que impulsa el gobernador Manolo Jiménez, quien da prioridad a temas de salud para toda la población.

Los kits entregados contienen toallas sanitarias, toallitas húmedas y un tríptico informativo sobre la salud menstrual.

La entrega de estos kits de higiene femenina, busca promover la salud y el bienestar de las alumnas y contribuir a eliminar el tabú sobre este tema, expresó la autoridad.

La Secretaría de Salud de Coahuila reitera su compromiso con la salud y el bienestar de la población y continuará trabajando para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para todos.

Los planteles que fueron beneficiados con el programa de "Menstruación Digna" de la Secretaría de Salud de Coahuila, corresponden a los establecidos en la ciudad de Sabinas, Villa de Agujita, Villa de Cloete, San Alberto, Progreso, Puente Negro, instituciones de la Chapultepec y sector Gobernadores.