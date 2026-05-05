Colonia Borja en Frontera enfrenta disturbios y riñas

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Seguridad Pública de Frontera, Gabriel Vázquez Ramírez, informó que la colonia Borja continúa siendo uno de los sectores más conflictivos del municipio, debido al alto índice de personas que alteran el orden público, motivo por el cual se han intensificado los operativos de vigilancia y prevención.

El funcionario señaló que hace unos días se registró una importante movilización policiaca en dicho sector, derivada de diversos reportes ciudadanos relacionados con disturbios y conductas que ponían en riesgo la tranquilidad de los vecinos.

Explicó que la colonia Borja se mantiene como una de las zonas donde con mayor frecuencia se atienden llamados por escándalos, riñas y personas en estado inconveniente, por lo que la presencia policial se ha reforzado de manera constante.

"También hemos tenido reportes de música alta, de 10 a 15 reportes en diversos sectores. Riñas hubo el fin de semana en la colonia Diana Laura, pero no pasó a mayores, se llegó a tiempo a controlar la situación", declaró.

Vázquez Ramírez indicó que la rápida intervención de los elementos permitió evitar que los conflictos escalaran, especialmente durante el fin de semana, cuando suelen incrementarse este tipo de incidentes.

Asimismo, mencionó que debido a la realización de la Feria de la Primavera, los filtros antialcohol fueron pospuestos temporalmente; sin embargo, aseguró que estos operativos continuarán activos una vez concluido el evento.

Destacó que el objetivo principal es fortalecer la prevención entre los automovilistas y reducir los riesgos de accidentes provocados por personas que conducen bajo los efectos del alcohol.

"Los filtros antialcohol seguirán porque buscamos mejorar el tema de manejar en estado de ebriedad y evitar accidentes. Es una medida de prevención importante para la seguridad de todos", señaló.

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a mantener el orden, respetar los horarios de convivencia y evitar situaciones que puedan derivar en sanciones o poner en peligro a otras personas.