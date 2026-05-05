Javier Flores conmemora la Batalla de Puebla en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con sentido patriótico, el municipio de San Buenaventura conmemoró la Batalla de Puebla, destacando que los valores cívicos y el amor por México continúan vivos en las nuevas generaciones.

Durante el evento, el alcalde Javier Flores Rodríguez señaló que recordar esta fecha histórica no solo es un homenaje al pasado, sino también una oportunidad para fortalecer la identidad y construir un municipio más unido y fuerte a través de las acciones diarias.

La ceremonia cívica contó con la participación de diversas instituciones educativas, quienes dieron realce al evento con su entusiasmo y compromiso. Los honores a la bandera estuvieron a cargo de las escuelas primarias Ignacio Zaragoza y Año de Juárez, que con orgullo representaron el espíritu patriótico de la comunidad estudiantil.

Autoridades municipales, docentes, alumnos y ciudadanos se sumaron a esta conmemoración, reafirmando que la historia de México sigue presente en cada generación y que los valores patrios continúan siendo base para el desarrollo de San Buenaventura.