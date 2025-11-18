La alcaldesa Sara Irma entrega pavimentación en Héroe de Nacozari

Durante años, administración tras administración, los habitantes de la colonia Héroe de Nacozari solicitaron sin éxito la pavimentación de su vialidad principal. Las peticiones se acumulaban y la respuesta nunca llegaba, hasta ahora.

Este martes, la administración encabezada por Sara Irma hizo entrega oficial de este proyecto de pavimentación, considerado por los propios vecinos como uno de los más necesarios por el deterioro que presentaba la arteria y las afectaciones que ocasionaba, especialmente en temporada de lluvias.

La obra representa una inversión de 1 millón y medio de pesos, aplicada para mejorar la movilidad, elevar la calidad de vida y garantizar una infraestructura segura para quienes transitan diariamente por la calle ferrocarriles de la colonia Héroes de Nacozari.

Con esta entrega, la actual administración refuerza su compromiso de atender solicitudes históricas y avanzar en obras que habían quedado rezagadas por años. Vecinos expresaron que, por primera vez, una autoridad municipal respondió a una petición que llevaba más de una década sin concretarse.

La alcaldesa Sara Irma señaló que este tipo de proyectos continuarán realizándose con la intención de cerrar brechas de rezago y cumplir con la ciudadanía que ha confiado en su gobierno.