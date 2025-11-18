Guadalupe Mendoza anuncia campaña de esterilización en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La doctora Guadalupe Mendoza, fundadora de la asociación "Huellitas con Causa Múzquiz", anunció el inicio del registro para la próxima campaña de esterilización de mascotas, la cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de diciembre.

Esta iniciativa busca fomentar la tenencia responsable y controlar la sobrepoblación de animales en situación de calle.

Mendoza informó que, aunque la respuesta en ocasiones es limitada, el equipo continúa recibiendo inscripciones en el refugio "La Perruchi", ubicado en la calle Socorro número 511 oriente, en el barrio El Aguacate. El horario de atención es de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

La campaña tiene como meta atender a 50 mascotas, por lo que el registro se cerrará una semana antes del evento para organizar adecuadamente la logística.

La doctora hizo un llamado a los dueños de perros y gatos a aprovechar esta oportunidad, ya que el procedimiento se ofrece a bajo costo y con personal capacitado.

A lo largo del año, "Huellitas con Causa Múzquiz" ha realizado seis campañas similares, sin embargo, la participación ha sido baja puesto que, de los 50 espacios disponibles, muchos quedan vacíos, lo que refleja la falta de conciencia sobre la importancia de esterilizar a las mascotas", lamentó la entrevistada.

Finalmente, la fundadora reiteró su compromiso con el bienestar animal y exhortó a la comunidad a sumarse a esta causa. "Esterilizar es un acto de amor y responsabilidad. Esperamos que más personas se animen a participar y contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus lomitos y michis", concluyó.