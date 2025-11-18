Laura Jiménez Gutiérrez da la bienvenida a adultos mayores tras viaje recreativo

Múzquiz, Coah.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada por la directora del DIF Municipal, Gabriela Maltos Estrada, dio la bienvenida al grupo de adultos mayores que regresó de un viaje recreativo al Pueblo Mágico de Arteaga, organizado por el DIF Múzquiz. La alcaldesa expresó su satisfacción al ver a las y los participantes regresar contentos y enriquecidos con nuevas experiencias. Señaló que este tipo de actividades fortalecen la convivencia, el bienestar emocional y la inclusión de quienes han construido la historia y el desarrollo del municipio. "Verlos tan contentos reafirma la importancia de seguir cerca de ustedes. Desde nuestra administración reiteramos nuestro compromiso de impulsar acciones que cuiden, acompañen y dignifiquen a quienes han dado tanto por Múzquiz", destacó Jiménez Gutiérrez.

El Gobierno Municipal y el DIF Múzquiz continuarán promoviendo actividades recreativas, culturales y de salud dirigidas a las personas adultas mayores, reconociendo su valiosa aportación y garantizando su bienestar.