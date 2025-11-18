Motociclista lesionado tras choque con taxi en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un motociclista resultó lesionado al ser impactado por un taxista en movimiento, hechos registrados sobre la calle Manuel Acuña muy cerca del barrio Santísimo Redentor.

El afectado de nombre Raúl N, fue auxiliado por elementos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana y desplazado al hospital más cercano para valoración médica.

En el lugar, se concentraron también elementos de Seguridad Pública Municipal al mando del director del Mando Único, José Ponce Sánchez, quienes se hicieron cargo de la situación, retirando el automóvil Nissan, color gris de la arteria a fin de despejar el área y permitir la circulación vial.

Con probable fractura en la extremidad inferior derecha, terminó el motociclista a quien recomendaron las autoridades policiacas, interponer la denuncia correspondiente para la reparación de los daños ocasionados.

Por lo que respecta al presunto responsable, se comprometió a pagar los daños ocasionados y la recuperación física del afectado.