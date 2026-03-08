Pintan de morado centro de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, comerciantes del Centro Histórico de Saltillo decidieron manifestar su postura ante el movimiento feminista colocando moños y listones púrpura en las fachadas de sus negocios.

Desde temprana hora, varios establecimientos lucieron el distintivo color morado en puertas y vitrinas, como una forma de sumarse simbólicamente a la jornada del #8M, que se realiza a nivel nacional para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres.

Además de los listones, algunos comerciantes optaron por colocar mensajes de apoyo al movimiento feminista en sus aparadores, expresando solidaridad con las mujeres que cada año participan en las marchas y actividades conmemorativas.

Sin embargo, para otros negocios también se trata de una medida preventiva, ya que en años anteriores varios locales del primer cuadro de la ciudad resultaron con daños o pintas durante las movilizaciones del 8 de marzo.

Por otra parte, este sábado la parte trasera del Palacio de Gobierno, ubicada en la Plaza Nueva Tlaxcala, amaneció cubierta con un líquido transparente que aparentemente funcionaría como repelente o recubrimiento antiadherente, con el objetivo de evitar que las pintas realizadas durante las manifestaciones se adhieran con facilidad a las paredes del inmueble.

Cabe recordar que desde hace al menos cinco años, este edificio ha sido uno de los puntos donde se realizan intervenciones con pintura y consignas durante las marchas feministas en la capital coahuilense.