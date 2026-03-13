Comerciantes de San Buenaventura cumplen con la Tarjeta de la Salud

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Comerciantes del municipio acudieron al llamado de las autoridades para realizar el trámite de la Tarjeta de la Salud, cumpliendo con el reglamento estatal de higiene para quienes se dedican a la preparación y venta de alimentos.

El alcalde Javier Flores Rodríguez saludó a los comerciantes que acudieron al Auditorio Prof. Cuauhtémoc Cortez Vázquez, donde se llevó a cabo la jornada, acompañado por la regidora Rosy Guajardo y la directora de Salud Municipal Rosa María Hipólito.

Este programa tiene como objetivo garantizar a la población que los establecimientos dedicados a la manipulación y venta de alimentos operen bajo estándares saludables, protegiendo la salud de las familias de San Buenaventura.

Durante la actividad, alumnas de la UTRCC participaron como parte del programa "Guardianes de la Salud", apoyando en la organización y atención a los asistentes. Desde hace más de un año, las estudiantes colaboran como auxiliares en diversas campañas de salud y actividades relacionadas que impulsa el municipio.

La directora de Salud Municipal, Rosa María Hipólito, agradeció la participación de los productores y vendedores de alimentos, entre ellos propietarios y trabajadores de tiendas comerciales, restaurantes, bares, puestos ambulantes, tortillerías y purificadoras de agua, quienes acudieron para cumplir con este importante requisito sanitario.