Mejoran servicios públicos en San Buenaventura: Javier Flores entrega uniformes a SIMAS

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Como parte del compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento de los servicios públicos, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó la entrega de uniformes al personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de San Buenaventura, reconociendo el trabajo que diariamente realizan para brindar un mejor servicio a la comunidad.

En el marco de la Semana del Fontanero y del Mes del Cuidado Mundial del Agua, el edil destacó que la entrega de uniformes no solo fortalece la imagen institucional del organismo, sino que también brinda identidad y confianza entre los usuarios que reciben atención en los servicios básicos de agua potable, drenaje y mantenimiento de líneas sanitarias.

"Reconocemos su compromiso y dedicación para que los servicios básicos lleguen de manera eficiente a las familias de nuestro municipio", expresó el alcalde durante el evento.

En la entrega también estuvo presente el gerente general de SIMAS, profesor Roberto Guerrero, quien reiteró la importancia de continuar trabajando en equipo para mejorar la infraestructura y los servicios hidráulicos del municipio.