Bomberos y ciudadanos combaten incendio en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con distintas corporaciones de seguridad y auxilio, atendieron un incendio de pastizal registrado la tarde del 12 de marzo a las 19:00 horas, en el callejón El Atascoso, en el rancho Las Argentinas, propiedad del doctor Lezmes Valdés.

De acuerdo con el reporte emitido por el director de Protección Civil, Víctor Guajardo, la unidad PCB-52-03 de Protección Civil y Bomberos de Múzquiz acudió al lugar para atender el siniestro, el cual consumió aproximadamente 35 hectáreas de pastizal.

Para controlar y sofocar el incendio fue necesario el trabajo coordinado de Protección Civil Municipal, Bomberos de Múzquiz, Bomberos de Palaú, Seguridad Pública Municipal, elementos de la SEDENA y ciudadanos voluntarios, quienes realizaron diversas maniobras hasta lograr controlar el fuego en su totalidad, evitando que se extendiera a otras áreas.

En las labores participaron el director Valentín Elizalde, el subdirector Carlos de Luna, así como los elementos Isaac Torres, Víctor de Luna y Raúl Torralba.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez exhortó a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades a las y los presuntos provocadores de incendios, ya que este tipo de siniestros pueden provocar graves daños materiales, afectar el medio ambiente y poner en riesgo la integridad de las personas.

Asimismo, la edil reconoció y felicitó el trabajo y la rápida respuesta de cada una de las corporaciones, así como de las personas que de manera voluntaria se sumaron a combatir el incendio, destacando que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para proteger a la ciudadanía y salvaguardar el entorno natural del municipio.