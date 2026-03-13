Sari Pérez Cantú y autoridades analizan estrategias de seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con la participación del Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la sesión del Consejo de Seguridad Municipal, donde se revisaron estrategias y acciones para fortalecer la prevención del delito y mantener la tranquilidad de las familias de Frontera.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones de la Universidad Politécnica Monclova – Frontera, se reafirmó la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para consolidar un esquema de trabajo conjunto que permita fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de respuesta y mantener condiciones de seguridad en la región.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública del Estado, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez; el subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, Sergio Sisbeles Alvarado; integrantes del Cabildo, representantes de corporaciones de seguridad, instancias de procuración de justicia y mandos del 105 Batallón de Infantería.

Durante la sesión, el Fiscal General del Estado dirigió un mensaje en el que destacó la importancia de mantener la coordinación institucional y el trabajo conjunto para fortalecer las acciones de prevención y atención ciudadana.

También se realizó la presentación del delegado de la Fiscalía en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, así como del nuevo director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez Ramírez, quienes se integran al trabajo operativo para fortalecer la estrategia de seguridad en el municipio.

En la reunión también se revisaron indicadores en materia de prevención del delito, destacando el trabajo de la Policía Violeta, unidad especializada en la atención y protección de mujeres.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reiteró que la seguridad es una prioridad para su administración y destacó que el trabajo coordinado entre el Ejército, las corporaciones estatales y la policía municipal permite mantener un entorno de tranquilidad que favorece el desarrollo de la ciudad. Finalmente, agradeció el respaldo de las autoridades estatales y federales, subrayando que la coordinación permanente es fundamental para fortalecer la seguridad y seguir construyendo un Frontera con orden y rumbo.