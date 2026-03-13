Baja de policía en Frontera por corrupción

FRONTERA, COAHUILA.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, informó que actualmente dos elementos se encuentran en proceso de resolución dentro de investigaciones internas relacionadas con su desempeño.

El funcionario explicó que dentro de la corporación se mantienen activos los mecanismos de supervisión para garantizar que los policías actúen conforme a la ley y a los protocolos establecidos.

"Recordar que el gobernador Manolo Jiménez Salinas apoya con todos los incentivos a los elementos y a los policías que cumplen con su trabajo; pero aquellos que no se desempeñan de una manera adecuada o bien cometen alguna falta administrativa o algún delito, son castigados conforme a la norma", señaló.

Indicó que por este motivo permanecen en funcionamiento permanente las áreas de asuntos internos y las comisiones de honor y justicia tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Gutiérrez Rodríguez detalló que actualmente existen dos elementos que se encuentran en espera de la resolución de las investigaciones correspondientes, mientras que recientemente otro policía causó baja de la corporación tras comprobarse una conducta indebida contra un ciudadano.

En este último caso, la separación del cargo se dio por el delito de corrupción, por lo que se aplicaron las sanciones conforme a lo establecido por la ley.

El secretario reiteró que la corporación mantiene una política de cero tolerancia ante actos que vulneren la confianza ciudadana o contravengan las normas de actuación policial.