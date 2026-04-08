Comerciantes de San Buenaventura logran ventas récord en el Paradero del Sabor

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El evento Paradero del Sabor resultó todo un éxito en San Buenaventura, al beneficiar a más de 20 comerciantes y artesanos locales que lograron vender más del 100 % de sus productos durante los cuatro días que permanecieron en las instalaciones de la feria.

El director de Fomento Económico, Rolando Salas, destacó que se registró una importante afluencia de visitantes y turistas, quienes acudieron diariamente en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. "Hubo muy buenas ventas; algunos comercios nos reportaron que el material que tenían para cinco días se les terminó en tan solo dos, se superaron las expectativas que se tenían", señaló.

Indicó que este resultado es reflejo de la visión del alcalde Javier Flores, quien ha impulsado este tipo de actividades con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar espacios de promoción a los emprendedores de la región.

Asimismo, adelantó que continuarán con más eventos durante esta semana, como el concurso del nopal programado para el viernes 10 de abril, así como una actividad de senderismo el sábado, con la intención de seguir atrayendo visitantes y generando derrama económica.