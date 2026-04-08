NASA inicia regreso de la cápsula Orion tras sobrevuelo lunar

CENTRO ESPACIAL JOHNSON, HOUSTON — Tras completar con éxito su histórico sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, la nave Orion y sus cuatro tripulantes han iniciado formalmente este martes 7 de abril de 2026 su trayectoria de regreso a la Tierra. La NASA confirmó que la cápsula ha realizado el encendido de motores necesario para abandonar la gravedad lunar, marcando el comienzo de la fase final de una misión que ha devuelto la presencia humana a las cercanías del satélite natural tras más de medio siglo.

La cápsula Orion se dirige a la Tierra

El inicio del regreso de Artemis II ocurre bajo condiciones operativas óptimas. Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se encuentran en buen estado de salud y han comenzado a preparar la cabina para el reingreso atmosférico, la etapa más crítica de todo el viaje. En este abril de 2026, la atención del mundo se desplaza ahora del espacio profundo hacia las aguas del Océano Pacífico, donde se llevará a cabo la maniobra de amerizaje que pondrá fin a esta histórica travesía.

Detalles del amerizaje en el Océano Pacífico

De acuerdo con los cálculos de trayectoria de la NASA, la cápsula Orion está programada para caer en el Océano Pacífico, frente a las costas de Baja California, México. El área de recuperación ha sido seleccionada estratégicamente para garantizar condiciones de oleaje mínimas y facilitar el despliegue del buque de recuperación de la Marina de los Estados Unidos. Si la velocidad y el ángulo de reingreso se mantienen según lo previsto, el amerizaje ocurrirá en los próximos días, tras una caída libre en la que el escudo térmico de la nave deberá soportar temperaturas cercanas a los 2,760°C.

Preparativos para el rescate de los astronautas

Analistas aeroespaciales señalan que esta fase de retorno es fundamental para validar la tecnología de protección térmica y los sistemas de paracaídas de la Orion. Al reingresar a la atmósfera terrestre a una velocidad de aproximadamente 40,000 kilómetros por hora, la nave experimentará un "apagón" de comunicaciones de varios minutos debido al plasma generado por la fricción. En este 2026, el éxito de esta maniobra de precisión determinará la viabilidad de la misión Artemis III, que busca llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar.

Por su parte, el equipo de recuperación en tierra ya se encuentra en posición en las coordenadas designadas. El protocolo incluye el uso de helicópteros y buzos especializados que asegurarán la cápsula una vez que toque el agua, procediendo de inmediato a la extracción de los astronautas. La NASA ha enfatizado que, aunque la misión ha sido un éxito rotundo hasta ahora, no bajarán la guardia hasta que la tripulación esté sana y salva a bordo del barco de rescate.

Con la Tierra creciendo cada vez más en las ventanas de la Orion, la misión Artemis II se encamina a su capítulo final. El regreso de estos cuatro pioneros simboliza no solo el fin de un viaje, sino la apertura definitiva de una autopista espacial entre nuestro planeta y la Luna. El mundo entero permanece en vilo, esperando el despliegue de los tres paracaídas principales que anunciarán que la humanidad ha completado, una vez más, el viaje de ida y vuelta a los cielos.