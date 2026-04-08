Se agrava estado de salud de Víctor; su familia pide ayuda urgente para cirugía neurológica en Monterrey

MONCLOVA, COAH.–El estado de salud de Víctor de León, conocido en Monclova por ser sobreviviente de celemania, además de ser ex socorrista de Cruz Roja se ha complicado en las últimas semanas, por lo que su familia lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para reunir apoyo económico y lograr una delicada cirugía neurológica que únicamente podría realizarse en Monterrey.

Su pareja, Elva Peña, explicó que recientemente acudieron a una cita médica en Torreón, donde les informaron que el procedimiento no puede realizarse en esa ciudad debido a la complejidad de la intervención. "Nos dijeron que no había el aparato necesario para mi pareja, porque necesitaban estar dos neurocirujanos en la operación. La cirugía va a durar aproximadamente 12 horas", relató.

De acuerdo con Elva Peña, los especialistas les señalaron que la cirugía únicamente podría realizarse en el Hospital Universitario de Monterrey o bien en el IMSS, pero ambas opciones están fuera del alcance económico de la familia. En el caso del Hospital Universitario, señaló que el procedimiento tendría que ser particular y no cuentan con los recursos para solventarlo. Incluso, dijo que en Monclova les mencionaron que una cirugía de este tipo podría alcanzar un costo de hasta 2 millones de pesos. "En realidad no sabemos cuánto cueste allá, pero aquí nos dijeron que particular salía en 2 millones de pesos", expresó.

En cuanto al IMSS, explicó que Víctor no cuenta con seguridad social, y para incorporarlo mediante un seguro facultativo tendrían que reunir alrededor de 34 mil pesos, cantidad que tampoco tienen. "Nos dijeron que eran 2 mil 837 pesos por mes, pero tampoco tenemos ese dinero", lamentó.

Convulsiones frecuentes y un año sin poder trabajar

La situación se ha vuelto todavía más crítica porque, según narró su pareja, Víctor ya no puede trabajar debido a la enfermedad y a las convulsiones que padece con frecuencia. Indicó que prácticamente ya cumplió un año sin laborar, lo que ha golpeado severamente la economía familiar. "Por la enfermedad y las convulsiones ya no puede trabajar. Prácticamente ya cumplió un año sin laborar", comentó. Además, aseguró que a pesar de mantenerse bajo tratamiento, las crisis se han presentado con mayor frecuencia en fechas recientes, lo que incrementa la preocupación de la familia. "Ahorita que estoy con el medicamento más continuo, hasta me están dando más seguido", expresó.

Temen complicaciones mayores

Elva Peña señaló que uno de los principales temores es el avance de las afectaciones en el cráneo, luego de que médicos les advirtieron sobre hallazgos delicados durante las valoraciones. "A mí lo que me da cuidado son los tres callos que ya se me formaron en la parte de adentro del cráneo; eso fue lo que me dijo el neurólogo del Hospital General", explicó. Por ello, insistió en que la cirugía no puede seguir postergándose, ya que la familia teme que la salud de Víctor continúe deteriorándose.

Sobreviven gracias a despensas y apoyo solidario

Ante la imposibilidad de trabajar y los altos costos médicos, la familia ha sobrevivido en gran parte gracias a la solidaridad de personas cercanas y ciudadanos que han decidido apoyarlos. Elva contó que recientemente un grupo de senderismo, a través de un ex compañero suyo de la Cruz Roja, realizó una colecta y les entregó varias despensas. "Entre ellos hicieron una colecta y me trajeron tres bolsas de despensa, y con eso hemos estado pasando", relató. Asimismo, dijo que una prima suya proveniente de Monterrey también acudió a visitarlos y les llevó víveres para ayudarles con los gastos más urgentes.

Víctor sirvió en ambulancias y hoy necesita ayuda

La familia recordó que Víctor dedicó parte de su vida al servicio de emergencias, al desempeñarse como chofer de ambulancia y comenzar desde abajo en labores de apoyo y socorrismo. De acuerdo con su testimonio, también buscó prepararse dentro del ámbito prehospitalario, impulsado por su vocación de servicio. "Empezamos desde abajo, primero fui socorrista, y de ahí seguí con la capacitación", recordó. Por ello, dijeron, jamás imaginaron que hoy serían ellos quienes tendrían que pedir ayuda públicamente para enfrentar una situación tan delicada. "Yo pensé que nunca iba a llegar a solicitar apoyo, pero hoy sí lo necesitamos", expresó conmovida.

Piden no creer rumores en redes sociales

Finalmente, Elva Peña pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por comentarios que han circulado en redes sociales, donde —aseguró— se han mezclado problemas personales ajenos con el verdadero estado de salud de Víctor. Ante este panorama, la familia reiteró el llamado a la ciudadanía, asociaciones civiles, autoridades y personas de buen corazón para que puedan brindar apoyo económico, médico o de gestión, a fin. Mientras tanto, continúan enfrentando la incertidumbre, con la esperanza de que la ayuda llegue antes de que su estado de salud se agrave aún más.