Aseguran a joven con doce dosis de sustancias ilícitas.

SABINAS, COAH.- Elementos de Seguridad Pública Municipal, realizaron la detención de un joven de 19 años señalado por el presunto delito de posesión de narcóticos. La intervención se efectuó durante un recorrido de prevención y vigilancia en la mancha urbana.

El detenido fue identificado como Jesús N, quien fue asegurado conforme a los protocolos policiales y puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica. En todo momento se respetaron sus derechos, informándole el motivo de la detención.

La intervención se realizó durante un recorrido de vigilancia en la mancha urbana de Sabinas.

Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias doce envoltorios de plástico con una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como "cristal". Los indicios fueron embalados y puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis y dictamen químico correspondiente.

Los oficiales encontraron doce envoltorios de cristal en las pertenencias del detenido.

La Dirección de Seguridad Pública reiteró que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el narcomenudeo y reducir la incidencia delictiva. Se exhorta a la ciudadanía a denunciar actividades ilícitas a través de los números de emergencia 911 y 089, con garantía de anonimato.

La Dirección de Seguridad Pública reafirma su compromiso en la lucha contra el narcomenudeo.

Jesús N quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con la integración de la carpeta de investigación para establecer la probable responsabilidad conforme a derecho.