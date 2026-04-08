Denuncian fuga de agua sin solución en sector Ferromex de Nava

Nava, Coah.– Habitantes del sector cercano a la placita Ferromex denunciaron una fuga de agua en la calle Venustiano Carranza que ha generado importantes encharcamientos, afectando la circulación y las condiciones del área.

Señalan que el problema lleva varios días sin ser resuelto, pese a los reportes realizados.

De acuerdo con vecinos, cuadrillas han acudido en al menos dos ocasiones sin que, hasta el momento, se haya logrado una solución definitiva.

Mientras tanto, el agua continúa acumulándose, provocando molestias entre quienes transitan diariamente por la zona.

Los afectados advirtieron que, además del desperdicio del recurso, el encharcamiento podría derivar en problemas de salud y daños en la vialidad.

También señalaron que la situación refleja una atención insuficiente a este tipo de reportes ciudadanos.

Ante ello, hicieron un llamado urgente para que se atienda de manera efectiva esta fuga y se eviten mayores afectaciones.

Subrayaron la necesidad de dar seguimiento real a los reportes, más allá de visitas que no resuelven el problema.