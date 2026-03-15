Vecinos de Frontera inician venta de productos para apoyar a sus familias

FRONTERA, COAHUILA.- Un grupo de más de 50 vecinos de la calle Héroe de Nacozari, en la colonia Borja, obtuvo autorización del Ayuntamiento de Frontera para iniciar este fin de semana con la venta de diversos productos, actividad con la que buscan generar ingresos para sus familias.

La representante del grupo, Lizeth Hernández, informó que durante la semana acudieron ante autoridades municipales para solicitar el permiso correspondiente y poder instalarse de manera organizada.

Explicó que en el proceso surgió la versión de que se pretendía imponer a otra persona como representante del grupo; sin embargo, tras dialogar con autoridades municipales se aclaró la situación y se respetó la organización de los propios vecinos.

"Durante la semana nos enteramos que querían poner a otra persona para que nos representara, pero eso no ocurrió. Después de hablar con el profesor Aranda y con el secretario del Ayuntamiento, Daniel López, nos informaron que ya podíamos empezar actividades este fin de semana", señaló.

Hernández mencionó que varias de las personas interesadas ya habían adquirido pacas de ropa y otros productos para la venta, por lo que esperaban contar con la autorización lo antes posible para comenzar a recuperar su inversión.

"Todos conocemos la situación económica del municipio derivado de muchos factores. Los vecinos manifiestan tener la necesidad de estar en el comercio informal para tener un ingreso y llevar comida a sus hogares, y eso también se verá reflejado en la economía del municipio", expresó.

Indicó que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú solicitó revisar previamente la situación antes de autorizar la actividad, tomando en cuenta aspectos como la vialidad, la seguridad y los horarios de instalación, por lo que finalmente se dio luz verde para que las ventas comiencen este fin de semana.