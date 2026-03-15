Frontera: jóvenes reciben orientación psicológica en Feria de la Salud

FRONTERA, COAHUILA.- Durante las actividades de la Feria de la Salud realizada en el municipio de Frontera, un joven estudiante de nivel preparatoria se acercó al personal de la Dirección de Salud para solicitar apoyo y orientación psicológica, hecho que fue considerado por las autoridades como un paso importante para atender oportunamente la salud mental de los jóvenes.

El director de Salud municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que el estudiante pidió auxilio durante la jornada informativa, por lo que se activó un protocolo de atención para brindarle acompañamiento y canalizarlo a los servicios correspondientes.

"Eso es lo que en verdad queremos, llegar a la gente que en realidad lo requiera. No necesariamente tienes que estar en una urgencia psicológica, sino tener la valoración para ver cómo los podemos ayudar y qué herramientas tenemos", explicó.

Sánchez Leija señaló que, en muchas ocasiones, las personas que atraviesan por problemas de salud mental creen que están solas, cuando en realidad existen diversas herramientas y especialistas que pueden brindarles apoyo. Asimismo, agradeció que el joven haya tenido la confianza de acercarse durante la actividad, lo que permitió iniciar un proceso de atención y orientación.

El funcionario municipal mencionó que desde mediados de 2025 a la fecha se han detectado en estudiantes de nivel preparatoria diversos casos relacionados con trastornos mixtos de ansiedad y depresión, situación que atribuyen en parte a problemáticas sociales que enfrentan los adolescentes.

No obstante, indicó que hasta el momento no se han registrado casos de jóvenes que se autolesionen, aunque se mantiene la vigilancia y el trabajo preventivo en coordinación con instituciones educativas para detectar a tiempo cualquier situación de riesgo.