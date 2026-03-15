San Buenaventura: nuevo semáforo LED instalado

San Buenaventura, Coah.– Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y ofrecer una señalización más eficiente a quienes transitan por la zona, el Ayuntamiento de San Buenaventura realizó la actualización del semáforo en la intersección de la Carretera 30 y el bulevar Magisterio, en uno de los principales accesos al municipio.

El sistema fue sustituido por un semáforo tipo LED, tecnología que brinda mayor visibilidad, menor consumo de energía y mayor durabilidad, permitiendo una señalización más clara para automovilistas, motociclistas y peatones.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reconoció el trabajo de las cuadrillas operativas que coordinaron las labores de instalación y mantenimiento, destacando su compromiso por fortalecer la infraestructura vial y mantener en mejores condiciones los accesos de la ciudad.

Esta acción forma parte de las estrategias del Gobierno Municipal para reforzar la seguridad de habitantes y visitantes, ya que diariamente circula un importante flujo vehicular por la Carretera 30, una de las principales rutas de comunicación de la región.