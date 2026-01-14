Frontera: José Ibarra recibe peticiones de líneas de taxi sobre exámenes

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera recibió diversas peticiones por parte de secretarios generales de líneas de taxi, quienes solicitaron apoyos y descuentos en algunos trámites, principalmente en el costo del examen toxicológico, al considerar que representa un gasto elevado para los operadores.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, informó que se analizará la posibilidad de aplicar exámenes tipo custodio-cadena, similares a los que se realizaron en el año 2018, como una alternativa para reducir costos sin descuidar la seguridad y el control requerido para el servicio público.

"Se tomaron algunos acuerdos y ya se está elaborando la minuta; fuimos repetitivos en las condiciones higiénicas del vehículo y se acordó también la vestimenta de los choferes, así como las condiciones mecánicas de las unidades y la documentación en regla para la verificación físico-mecánica", señaló el funcionario.

Ibarra Guajardo indicó que se han recibido reportes por parte de usuarios sobre una unidad de taxi que no se encontraba en condiciones higiénicas adecuadas; sin embargo, no se proporcionaron datos específicos como el número económico o la línea a la que pertenecía, lo que impidió dar seguimiento puntual al caso.

Ante ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que, al presentar quejas o reportes, se incluyan todos los detalles necesarios, ya sea por malas condiciones del servicio o por presuntos cobros excesivos, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes.

Finalmente, dio a conocer que siete personas integrarán una comisión encargada de elaborar la tabla de cobros del servicio de taxi, tomando en cuenta las diferentes distancias dentro del municipio de Frontera, con el objetivo de brindar mayor certeza tanto a usuarios como a concesionarios.