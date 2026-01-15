Emotivo homenaje a Liah Lucio en Frontera: sus compañeros la recuerdan

FRONTERA, COAHUILA.- Compañeros de Liah Fernanda Lucio Ramos le rindieron un emotivo homenaje en la escuela primaria Ferrocarriles, donde cursaba sus estudios, al recordarla como una niña alegre, líder y excelente alumna. En la explanada del plantel fueron colocadas veladoras, fotografías, cuadernos con su nombre y dibujos, los cuales reflejaron el cariño y la huella que dejó entre quienes convivieron con ella.

Su maestra de 4 A, Patricia Uribe, expresó que Liah era una líder nata, siempre preocupada por unir al grupo, participativa en clase y con un desempeño académico destacado. Señaló que los alumnos escribieron cartas dirigidas a los padres de la menor, mismas que serán entregadas posteriormente, respetando el tiempo necesario para que la familia pueda afrontar su duelo, ya que también se contempla realizar un homenaje formal dentro de las instalaciones del plantel.

Liah fungía como la "secretaria" de su maestra, pues era quien organizaba a sus compañeros y entregaba los cuadernos ya revisados, mostrando siempre responsabilidad, iniciativa y compromiso. "Era una alumna líder, muy participativa y con buenas calificaciones", destacó.

Con visible nostalgia, la docente compartió algunos recuerdos que reflejan la personalidad de la menor. "Cuando yo les decía que era hora de jugar, ella nos pedía hacer un video de TikTok, a lo que accedía con gusto. Era muy amigable con sus compañeros y muy coqueta; de repente la veía pintándose los labios y regresando de vacaciones entraba con sus uñas de acrílico, que luego se quitaba", relató.

La maestra reconoció que su corazón se encuentra triste, pues llevaba dos años dando clases al grupo de Liah, con más de 200 días de convivencia diaria. No obstante, dijo confiar en que todo tiene un propósito. "Desde donde quiera que esté, va a seguir siendo mi secretaria, porque para allá vamos todos", expresó.

Recordó también que solía decirle que sería doctora por la buena letra que tenía, aunque Liah le respondía que a ella le gustaba todo lo relacionado con la belleza. Finalmente, mencionó que cada periodo vacacional la menor les pedía a sus compañeros que se cuidaran mucho y siempre decía: "Aquí los espero en enero", acompañado de un abrazo; gesto que la maestra replicó en diciembre, sin imaginar que sería el último.