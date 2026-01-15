Bomberos de Allende combaten incendio de pastizales en brecha de Río Bravo

Allende, Coah. – Elementos del Cuerpo de Bomberos de Allende se movilizaron para atender un incendio de pastizales registrado en la brecha de Río Bravo, con el objetivo de evitar que el fuego se extendiera a otras áreas y representara un riesgo mayor.

Acciones de la autoridad

El director de Bomberos de Allende, José Raúl Garza Tron, informó que hasta el momento se desconoce el origen del siniestro, por lo que se mantienen activas las labores de control, enfriamiento y vigilancia en la zona afectada.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar quemaduras y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, a fin de prevenir situaciones de riesgo y salvaguardar la seguridad de la población.