Contactanos
Coahuila

Bomberos de Allende combaten incendio de pastizales en brecha de Río Bravo

Autoridades mantienen labores de control y piden a la ciudadanía evitar quemas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 15 enero, 2026 - 06:48 p.m.
Bomberos de Allende combaten incendio de pastizales en brecha de Río Bravo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Allende, Coah. – Elementos del Cuerpo de Bomberos de Allende se movilizaron para atender un incendio de pastizales registrado en la brecha de Río Bravo, con el objetivo de evitar que el fuego se extendiera a otras áreas y representara un riesgo mayor.

      Placeholder

      Acciones de la autoridad

      El director de Bomberos de Allende, José Raúl Garza Tron, informó que hasta el momento se desconoce el origen del siniestro, por lo que se mantienen activas las labores de control, enfriamiento y vigilancia en la zona afectada.

      Llamado a la ciudadanía

      Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar quemaduras y a reportar de inmediato cualquier conato de incendio, a fin de prevenir situaciones de riesgo y salvaguardar la seguridad de la población.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados