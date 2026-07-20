La alcaldesa Sari Pérez Cantú se reúne con la Policía en Frontera para fortalecer la seguridad

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú acudió a las instalaciones del departamento de Seguridad Pública Municipal, donde estuvo presente en el tradicional pase de lista de los elementos de la Policía Preventiva y Tránsito, reafirmando su compromiso con el orden y la paz social.

Acompañada por los integrantes de su cuerpo edilicio, la presidenta municipal saludó de manera directa a los oficiales en turno y a los mandos de la corporación, encabezados por el director Gabriel Vázquez Ramírez.

Durante su mensaje, Pérez Cantú conminó a los elementos a realizar su trabajo con estricto apego a la ley, recordándoles la importancia de conducirse con honestidad, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos. Enfatizó que el eje central de la corporación debe ser la cercanía con la comunidad, destacando que el trato digno, la empatía y la proximidad social son los valores que fortalecen la confianza ciudadana hacia la seguridad pública.

Las autoridades municipales y los mandos policiales revisaron el estado de la fuerza y el equipamiento táctico, asegurando que se mantendrán los patrullajes preventivos y la coordinación necesaria para garantizar la tranquilidad de las familias fronterenses.

Con esta visita, Frontera reafirma su compromiso de contar con una corporación policial cercana, profesional y comprometida con la seguridad y los derechos de todas las familias del municipio.