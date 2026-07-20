Súper Bull Internacional 2026: éxito en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con una Monumental Plaza de Toros completamente llena, San Buenaventura, la orgullosa Capital del Rodeo, vivió una noche inolvidable con la celebración del décimo Súper Bull Internacional de Rancho La Viga, evento que puso el broche de oro a la Feria de San Buenaventura 2026.

La adrenalina, el valor de los jinetes y la pasión por las tradiciones vaqueras se hicieron presentes durante una de las competencias más esperadas de la feria, en la que más de 28 jinetes nacionales e internacionales, entre ellos de Brasil, Estados Unidos y los mejores de México, buscaron su pase a la gran final, disputando una bolsa superior a los 170 mil pesos en premios.

Familias completas, grupos de amigos y aficionados al rodeo disfrutaron de un espectáculo de primer nivel, donde las impresionantes montas mantuvieron al público al filo de sus asientos. Los aplausos y muestras de apoyo fueron constantes para los competidores, quienes demostraron su talento y valentía en cada participación.

Como ya es tradición, niños,niñas y jóvenes asistieron luciendo orgullosamente su vestimenta vaquera, fortaleciendo el arraigo por una de las expresiones más representativas de la identidad de San Buenaventura.

Los toros de las mejores ganaderías de la región, encabezadas por La Herradura de Arteaga, Rancho El 15 de Candela y Rancho La Viga, de Castaños, ofrecieron un espectáculo de gran nivel. Participaron destacados jinetes de diferentes estados de la República Mexicana y de otros países, así como representantes de la Región Centro, entre ellos Brayan Medina, de Castaños, además de jóvenes de los ejidos La Cruz y 8 de Enero.

El alcalde Javier Flores Rodríguez y la presidenta del Comité de Feria, Bertha Luz Flores, encabezaron la clausura oficial de las festividades en honor al Santo Patrono San Buenaventura y agradecieron la asistencia del público por mantener vivas las tradiciones que distinguen al municipio.

Durante su mensaje, el alcalde reconoció el esfuerzo de organizadores, promotores, vaqueros, jinetes y espectadores provenientes de distintos estados del norte de México, del sur de Estados Unidos y de la comunidad de paisanos que año con año regresan para disfrutar de esta gran celebración.

Familias y aficionados disfrutaron del espectáculo

El Súper Bull Internacional registró una asistencia histórica en la Monumental Plaza de Toros, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario vaquero del norte del país y fortaleciendo el impulso a jinetes locales y participantes provenientes de Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, Guatemala, Costa Rica y Honduras.

Jinetes ganadores del X Súper Bull Anual San Buenaventura 2026

Primer lugar: Francisco García, tricampeón del X Súper Bull Anual San Buenaventura 2026 de la Compañía del Ejido Providencia.

Segundo lugar: Irving Ortiz de Monterrey Nuevo León.

Tercer lugar: Marcelo Veloz.

Además de las competencias, la Compañía de Rodeo Rancho La Viga ofreció un dinámico espectáculo de payasos de rodeo, concursos, regalos para las familias asistentes y, al finalizar el evento, un baile popular amenizado por Los Comisarios del Norte.

Reconocimiento a una trayectoria

En el marco del tradicional rodeo de clausura de la feria, Jesús "Chuy" Ortiz, propietario de Rancho La Viga, rindió un emotivo reconocimiento a Ricardo Carrizales "La Polla", quien durante una década formó parte del equipo de rodeo brindando apoyo y protección a los jinetes durante las montas.

Al despedirlo, destacó que esta decisión le permitirá disfrutar una nueva etapa al lado de su familia, al tiempo que se abre la oportunidad para que nuevas generaciones continúen con esta importante labor dentro del rodeo.

Como parte de la ceremonia de premiación, el alcalde Javier Flores Rodríguez y Rancho La Viga entregaron una hebilla conmemorativa al campeón del evento.

Asimismo, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, envió la Hebilla del Festival Vaquero Coahuila 2026, la cual fue entregada al ganador del Súper Bull como un reconocimiento a su destacada participación.

La clausura culminó con un impresionante espectáculo de pirotecnia que iluminó el cielo de San Buenaventura, acompañado por la presencia de la reina de la feria María Fernanda Palos, la princesa Marifer, la duquesa Melanie y la Flor del Ejido, Nahomi, quienes engalanaron el cierre de unas festividades que reafirmaron a San Buenaventura como la auténtica Capital del Rodeo y uno de los principales referentes de la tradición vaquera en Coahuila.