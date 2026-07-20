Cuotas escolares no condicionan inscripción

'SALTILLO, COAH.- Las cuotas escolares son voluntarias y no pueden utilizarse para condicionar la inscripción, la entrega de certificados o el acceso a la educación', afirmó la diputada local Magaly Hernández, quien además aclaró que las becas del Gobierno federal no están destinadas al pago de esas aportaciones. La legisladora explicó que el monto de las cuotas no lo fijan los maestros ni las autoridades educativas, sino las sociedades de padres de familia, las cuales también presentan un informe de rendición de cuentas al concluir cada ciclo escolar. 'Jamás se les dice: \"No lo puedo inscribir porque no hizo el pago\". Hay convenios con algunos padres de familia cuando es necesario, pero nunca se condiciona el acceso a la educación', señaló.

Hernández reconoció que las aportaciones voluntarias son necesarias para atender necesidades de mantenimiento en los planteles, debido a que los recursos públicos no siempre cubren esos gastos y no todos los padres de familia realizan el pago. Indicó que, en escuelas de alta demanda, solamente alrededor del 30 % de las familias aporta la cuota voluntaria. Con esos recursos, explicó, se adquiere material de limpieza y se realizan reparaciones, como la atención de goteras y trabajos de mantenimiento durante los periodos vacacionales. 'Si queremos baños limpios y escuelas en buenas condiciones, esos recursos ayudan a resolver problemas que enfrentamos todos los días dentro de las aulas', expresó.

Respecto a las becas federales, la diputada rechazó que exista la obligación de utilizarlas para cubrir las cuotas escolares. Precisó que, a partir de agosto, la beca Rita Cetina se extenderá al nivel primaria con un apoyo de 2,500 pesos, el cual —dijo— está destinado a la compra de útiles escolares y otros gastos relacionados con el regreso a clases. 'No se les está dando ese apoyo para que paguen la cuota voluntaria de padres de familia', sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia para colaborar, de manera voluntaria, en el mantenimiento de los planteles, al considerar que ello contribuye a ofrecer mejores condiciones para el aprendizaje de los estudiantes.