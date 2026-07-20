Javier Díaz González entrega aparatos ortopédicos en Saltillo

Saltillo, Coah.- Como parte de las acciones para seguir construyendo una sociedad más justa, solidaria e incluyente, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, encabezaron una jornada de entrega de aparatos ortopédicos a quienes lo solicitaron para mejorar su calidad de vida.

Díaz González agradeció el trabajo que se realiza en el DIF Saltillo que preside Luly López Naranjo, así como la labor coordinada con el DIF estatal de Liliana Salinas Valdés, como presidenta honoraria, y de Paola Rodríguez López, de Inspira Coahuila. "A quienes hoy reciben este apoyo les reafirmo el compromiso de esta administración de seguir impulsando acciones que mejoren su calidad de vida", comentó el alcalde.

"Vamos a seguir trabajando para construir un Saltillo más humano, más incluyente y con mejores oportunidades para todas y todos", agregó Javier Díaz González en su mensaje.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que en esta ocasión se entregaron 30 aparatos ortopédicos y que, en lo que va de la administración, suman casi 450 para beneficiar a igual número de personas.

"Agradecemos a cada uno de ustedes por la confianza de acercarse al DIF y solicitar este apoyo; ahora con estas entregas ustedes van a tener una mejor movilidad y con ello una mejor calidad de vida", apuntó López Naranjo.

Entre lo entregado están aparatos como sillas de ruedas convencionales, sillas de ruedas PCI, bastones de uno y de cuatro puntos de apoyo, andaderas, muletas, por mencionar algunos.

Como parte del evento el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo, entregaron sus aparatos a algunos de los beneficiados.

En representación de las y los beneficiados, el señor Miguel Ángel Pérez Solís, quien recibió una silla de ruedas, agradeció al alcalde Javier Díaz y a Luly López Naranjo por atender la petición con estos apoyos.

"Esto es más que un aparato o silla de ruedas, se trata de más inclusión y mejor calidad de vida, por eso destaco la empatía y el compromiso que tiene con nosotros esta administración municipal", señaló Pérez Solís.

En el evento también estuvo el director general del DIF, Alfonso Figueroa Vicuña; la directora de Programas Sociales de este organismo, Ana Lucía Morales Flores, beneficiarios de este esquema, así como sus familiares.