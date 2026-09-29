Javier Flores Rodríguez entrega minisplit en Escuela Primaria de San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El Ayuntamiento de San Buenaventura participa en fortalecer los valores cívicos, la responsabilidad y el compromiso con la educación. El alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por integrantes del Cabildo y funcionarios municipales, presidió el programa "Compromiso Escolar en Acción" realizado durante el Lunes Cívico en la Escuela Primaria General Lucio Blanco.

Durante la ceremonia se realizaron los honores a la Bandera, fomentando entre las y los estudiantes el respeto a los símbolos patrios, la identidad nacional y la participación activa en la vida escolar. Este espacio también permitió reforzar la importancia de la formación integral de la niñez y el trabajo conjunto entre autoridades, docentes, padres de familia y alumnos.

Como parte de las acciones de apoyo a la educación, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó la entrega de un minisplit para beneficio de la comunidad estudiantil, contribuyendo a mejorar las condiciones de aprendizaje dentro de las aulas y brindando espacios más cómodos para el desarrollo académico de las niñas y niños.

El programa "Compromiso Escolar en Acción" es impulsado por el Ayuntamiento de San Buenaventura en coordinación con el Departamento de Educación y Cultura, con el objetivo de promover valores, atender necesidades de los planteles que beneficien a la comunidad escolar.