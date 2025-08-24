Compromiso del Gobierno del Estado de Coahuila con la atención ciudadana

Como parte del compromiso asumido durante la reciente visita del gobernador a Castaños, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, visitó la colonia Santa Cecilia para dialogar con vecinos y atender directamente sus necesidades.

Acompañado por el encargado regional del programa Mejora Coahuila, José Cerda, el funcionario recorrió las calles del sector y sostuvo una charla con habitantes de la zona, cumpliendo así con la promesa realizada días antes, cuando ciudadanos solicitaron atención especial para esta colonia durante un evento de arranque de obra de pavimentación.

"Estuvimos con nuestras amigas Adriana Lerma, Norix y Daniela Arellano; la cercanía con la gente en territorio es la mejor forma de conocer de primera mano las necesidades de nuestra comunidad", expresó Sisbeles Alvarado tras el recorrido.

La visita forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Gobierno del Estado, Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la atención ciudadana y mantener el contacto directo con las comunidades. De acuerdo con el subsecretario, se dará pronta solución a las peticiones expresadas por los vecinos, entre las que destacan mejoras en servicios públicos e infraestructura básica.

Con este tipo de acercamientos, las autoridades estatales buscan reforzar la relación con la ciudadanía y responder con hechos a los compromisos adquiridos durante giras de trabajo y encuentros comunitarios.