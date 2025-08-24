Múzquiz se une en celebración con Los Tucanes de Tijuana

Una noche inolvidable vivieron miles de familias muzquenses con la electrizante presentación de Los Tucanes de Tijuana en la tradicional Feria de Santa Rosa 2025. El grupo icónico del regional mexicano conquistó el escenario principal con un espectáculo lleno de energía, música y alegría que se prolongó por más de dos horas, cautivando a asistentes de todas las edades.

El domo principal lució abarrotado, con un público que coreó a todo pulmón temas emblemáticos como El Tucanazo, Mi Amor Platónico, La Chona y La Fruta Prohibida, entre otros grandes éxitos, transformando la velada en una verdadera fiesta popular que unió a chicos y grandes en una celebración cargada de emoción y tradición.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, destacó la importancia de este evento como parte fundamental de la reactivación cultural y turística del municipio. "Estamos comprometidos con preservar y fortalecer nuestras tradiciones, ofreciendo a las familias muzquenses espacios seguros y de calidad para el esparcimiento y la convivencia", expresó durante el acto inaugural.

El ambiente festivo, sumado a una organización impecable y un operativo de seguridad efectivo, permitió que la presentación se desarrollara en un marco de orden y alegría, reafirmando que la Feria de Santa Rosa ha regresado con un nuevo brillo bajo la administración 2025-2027. Este evento mantiene viva la esencia de las fiestas grandes que han consolidado a Múzquiz como un pueblo mágico de gran riqueza cultural.

Con esta gran presentación, la Feria de Santa Rosa ratifica su carácter de tradición viva que une a generaciones y se consolida como una de las celebraciones más importantes de la región carbonífera, proyectando a Múzquiz como un referente en eventos culturales y turísticos en Coahuila.