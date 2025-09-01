Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera inicio del ciclo escolar 2025 en Emiliano Zapata, Coahuila

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, a través de Diego Siller Beltrán, Coordinador Regional del DIF Coahuila, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, encabezó con gran entusiasmo el arranque del ciclo escolar 2025–2026 en la Escuela Primaria ´Emiliano Zapata´, ubicada en la colonia Occidental. Este evento se realizó de manera simultánea en los 38 municipios de Coahuila, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la educación de las niñas, niños y jóvenes.

Durante la ceremonia, la alcaldesa participó en los Honores a la Bandera e hizo entrega simbólica de útiles escolares, uniformes, calzado y libros de texto gratuitos. La Secretaría de Educación estatal estuvo representada por la profesora María Guadalupe Rodríguez Hernández, Coordinadora de Servicios Regionales en el Estado, mientras que el Director del Plantel, profesor Joel López Vega, representó a las autoridades escolares. La alumna Lucero Yaneth Diosdado Carranza ofreció unas palabras de agradecimiento.

Durante su mensaje, Pérez Cantú agradeció al gobernador del Estado Manolo Jiménez el apoyo a la educación de la niñez y juventud de Coahuila, y de manera especial, destacó el apoyo de los programas estatales que no sólo impulsan la educación, sino que también respaldan la economía familiar, al garantizar que las y los estudiantes tengan lo necesario para comenzar las clases. Pérez Cantú celebró el arranque de "Vacúnate en tu Escuela", que refuerza la salud de la comunidad estudiantil y reconoce que la educación y la salud deben caminar siempre de la mano para asegurar un mejor futuro para la niñez y la juventud fronterense. Además, se comprometió a seguir trabajando en equipo con el magisterio y padres de familia para mejorar la infraestructura educativa y apoyar a la niñez en cada paso de su formación. "Con orden, rumbo y resultados, seguiremos impulsando a nuestras niñas y niños hacia un futuro lleno de oportunidades", concluyó.