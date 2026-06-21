Conalep Frontera inicia carrera de Inteligencia Artificial con 220 alumnos

FRONTERA, COAHUILA.- Conalep Frontera iniciará el próximo ciclo escolar con la primera generación de la carrera de Inteligencia Artificial, para la cual ya se registró un cupo completo de 220 alumnos de nuevo ingreso, informó el director del plantel, Mario Martínez.

Durante la presentación de proyectos finales de los estudiantes, el directivo explicó que actualmente el plantel ofrece las especialidades de Máquinas y Herramientas, Informática, Robótica y Mantenimiento de Sistemas Automáticos, siendo esta última la que concluirá su última generación para dar paso al nuevo programa académico.

Indicó que los alumnos de cada carrera exhibieron trabajos desarrollados durante el semestre, relacionados con las competencias adquiridas en talleres como soldadura, torno, fresadoras y otras áreas técnicas, como parte del cierre del ciclo escolar. Martínez destacó que la nueva carrera de Inteligencia Artificial tuvo una alta demanda durante el proceso de admisión, al grado de alcanzar un sobrecupo de 220 estudiantes para el próximo semestre.

Señaló que el plantel ya cuenta con la infraestructura necesaria para arrancar el programa, debido a que previamente se realizaron actualizaciones en el equipo tecnológico utilizado en las áreas de informática, lo que permitió adecuar las condiciones para la nueva especialidad. Añadió que actualmente se trabaja en la capacitación y actualización de los docentes, con el objetivo de que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para impartir las materias relacionadas con Inteligencia Artificial.