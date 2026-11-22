FRONTERA, Coahuila.- Reparaciones de aparatos electrodomésticos, trabajos de soldadura y mantenimiento de equipos de cómputo son algunos de los servicios que estudiantes del Conalep Frontera llevan a otras instituciones educativas como parte de sus conocimientos técnicos.

Glenda Suárez, directora del plantel, explicó que los alumnos ponen en práctica lo aprendido en sus diferentes especialidades para apoyar a la comunidad, particularmente a escuelas secundarias; en este caso tocó visitar la Escuela Secundaria Técnica 2 "Ignacio Zaragoza" de la colonia Occidental.

Indicó que el Conalep cuenta con estudiantes preparados en máquinas herramienta, mecatrónica, informática y mantenimiento de sistemas autónomos, cuyos conocimientos se aprovechan en actividades de servicio. Entre las labores que realizan se encuentran la reparación de aparatos, trabajos de soldadura y limpieza y mantenimiento de equipos de cómputo.

Suárez explicó que estas acciones permiten aprovechar la preparación que reciben los estudiantes dentro del plantel, al tiempo que contribuyen a resolver algunas necesidades de mantenimiento que presentan otras instituciones educativas. Los trabajos se realizan de acuerdo con las especialidades y habilidades que han desarrollado durante su formación técnica.

Agregó que este tipo de colaboración también permite que los jóvenes tengan contacto con situaciones reales de trabajo, pongan a prueba sus conocimientos y fortalezcan su aprendizaje fuera del salón de clases, además de fomentar la participación de la comunidad estudiantil en actividades de beneficio social.