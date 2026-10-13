Saltillo acoge el Congreso de Envejecimiento Exitoso 2026

SALTILLO, Coah. - Con la expectativa de superar los 700 asistentes, Saltillo realizará el Segundo Congreso de Envejecimiento Exitoso 2026, los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Americana del Noreste (UANE), con la participación de especialistas de todo México.

La doctora Sandra Martínez Fernández, presidenta del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y organizadora del encuentro, informó que el objetivo es proporcionar herramientas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover un envejecimiento saludable, activo y con bienestar emocional.

Durante la presentación del evento, destacó que los cambios demográficos hacen necesario preparar a la sociedad para atender las necesidades de una población adulta mayor cada vez más numerosa.

Señaló que el envejecimiento no debe asociarse necesariamente con deterioro, incapacidad o aislamiento, por lo que consideró fundamental impulsar acciones que permitan a las personas conservar su autonomía, mantenerse activas y continuar integradas a su comunidad.

La organizadora recordó que en la primera edición participaron 700 personas, por lo que este año esperan superar esa cifra mediante un programa académico con profesionales especializados en envejecimiento.

Martínez Fernández subrayó que el acompañamiento y la atención a las necesidades individuales serán cada vez más importantes ante los cambios en la estructura poblacional, en la que se prevé una mayor proporción de adultos mayores frente a la población joven.

El congreso busca extender los conocimientos sobre geriatría más allá del ámbito médico y acercarlos a la comunidad, a fin de generar conciencia sobre los retos de envejecer y las alternativas para mantener una buena calidad de vida.

Por su parte, Dulce Niño, representante de la Dirección de Turismo de Saltillo, señaló que el encuentro se suma a la agenda de actividades que la ciudad desarrolla durante octubre y que contribuyen a atraer visitantes y generar derrama económica.

Indicó que este mes también se realizan eventos como el Festival del Rodeo y el Festival del Vino del Desierto, además de encuentros empresariales y congresos.

La representante municipal aseguró que Saltillo está preparado para recibir a los asistentes y ofrecerles actividades culturales y turísticas durante su estancia.

En la presentación participaron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Ana Lucía Morales, directora de Programas Sociales del organismo, y Raúl Rodarte Leo, director ejecutivo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo.

Los representantes destacaron la colaboración entre las instituciones y los organizadores para facilitar la realización de eventos académicos y de interés social en la ciudad.