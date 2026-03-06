Frontera promueve respeto hacia mascotas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto hacia los animales y promover una convivencia responsable con las mascotas, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, impulsa acciones de concientización dirigidas a niñas y niños.

A través del Departamento de Protección Animal, en coordinación con la Dirección de Ecología, se realizan pláticas informativas en planteles educativos para fomentar desde temprana edad valores de responsabilidad, cuidado y respeto por el entorno.

La directora de Protección Animal, Tuilzie Ibarra, informó que estas actividades se llevaron a cabo en jardines de niños ubicados en las colonias Guadalupe Borja y Aviación, donde se abordaron temas como la alimentación adecuada de las mascotas, los cuidados básicos, la importancia de la vacunación y las condiciones que deben garantizar los propietarios para que los animales vivan de manera digna.

Durante las charlas también participó el adiestrador canino Ricardo Fermines, quien explicó a las y los estudiantes la importancia de educar adecuadamente a las mascotas y fomentar una convivencia responsable para prevenir accidentes.

Asimismo, se informó a los menores sobre los espacios a los que pueden acudir en Frontera en caso de que sus mascotas requieran atención, destacando el servicio que ofrece el Vagoncito de Protección Animal, donde se brinda atención gratuita y orientación para propietarios de perros y gatos.

Por su parte, el director de Ecología, Alejandro Sánchez, señaló que estas pláticas incluyen temas relacionados con el cuidado del agua y el medio ambiente, con el propósito de formar generaciones conscientes y comprometidas con su entorno.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Frontera reafirma su compromiso de promover una cultura de responsabilidad, respeto y cuidado hacia los animales y el medio ambiente, llevando este tipo de actividades a más escuelas del municipio.