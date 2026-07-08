Lalo Mora y Palomazo Norteño deslumbran en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Palomazo Norteño congregó a miles de asistentes en la Monumental Plaza de Toros de la Feria de San Buenaventura 2026, donde ofreció un concierto de más de dos horas en escenario 360° con un repertorio integrado por clásicos de la música regional mexicana.

Desde el inicio de la presentación, el público respondió cantando y coreando los principales éxitos de la agrupación. Al recinto acudieron familias completas, incluidos adultos mayores que portaron el tradicional atuendo norteño para acompañar a sus artistas favoritos.

Uno de los momentos más destacados ocurrió al término del concierto, cuando Lalo Mora saludó a decenas de admiradores que lo esperaban a su salida. Entre ellos estuvo el niño Luis Carlos Leija, quien fue acercado por su madre para conocer al cantante. El intérprete posó con el menor y posteriormente compartió el momento en sus redes sociales, donde también agradeció las muestras de afecto de sus seguidores.

Durante la presentación, temas como "Me Refiero a Ti" provocaron la ovación del público y reunieron a distintas generaciones en una misma celebración.

Aunque la tarde del domingo 5 de julio estuvo marcada por la expectativa del partido de la Selección Mexicana, al concluir el encuentro miles de personas se trasladaron por la Carretera Federal 30 hacia San Buenaventura para asistir a uno de los espectáculos más esperados de la feria.

Integrado por Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, Palomazo Norteño se ha presentado durante los últimos tres años con este formato, consolidando una propuesta que mantiene vigente la tradición de la música norteña entre el público de la región.

La velada contó además con la participación de Los Nuevos Caballeros del Norte, que abrió una noche de música y convivencia familiar en el marco de la Feria de San Buenaventura 2026.