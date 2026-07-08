Miguel Ángel Garza Félix reporta 44 detenidos en Saltillo por riñas

SALTILLO, COAH. - Un total de 44 personas fueron detenidas el pasado domingo por su participación en diversas riñas registradas en distintos sectores de Saltillo, informó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix. El funcionario señaló que, aunque no existe una colonia identificada como foco rojo de pandillas, la incidencia de riñas cambia cada fin de semana, por lo que la corporación mantiene patrullajes preventivos en las zonas donde se concentra el mayor número de reportes ciudadanos. "Hubo algunas riñas y con motivo de estas riñas hubo alrededor de 44 personas detenidas el día domingo. Estamos haciendo patrullajes en las diferentes colonias de la ciudad", declaró.

Precisó que los operativos se enfocan principalmente en las colonias Bellavista, Tanquecito, María de León, Diana Laura y Héroes de Nacozari, donde se registra la mayor incidencia de reportes durante los fines de semana, recibidos a través del sistema de emergencias 911, grupos vecinales de WhatsApp y la aplicación Saltillo Seguro. Garza Félix explicó que estos recorridos forman parte de la estrategia de proximidad impulsada por el alcalde, mediante visitas a distintos sectores de la ciudad para atender de manera directa las necesidades de seguridad de la población.

En los operativos participan áreas de la Comisaría de Seguridad, Tránsito, Justicia Cívica, Policía Cibernética y el DIF municipal, con el propósito de atender reportes relacionados con vehículos abandonados, conflictos vecinales, omisión de cuidados, pandillas y otras problemáticas detectadas durante los recorridos. El comisionado también informó que continúan los operativos "Limpia" para evitar la reactivación de las llamadas "cuevas", espacios utilizados para el consumo de drogas o para ocultar objetos robados. Indicó que, hasta el momento, no se han detectado nuevos puntos, aunque se mantienen bajo vigilancia los ubicados en las colonias Diana Laura, Ricardo Flores Magón y Mirasierra. "Son los mismos puntos que tenemos identificados. Los vuelven a habilitar otra vez, entonces nosotros sí los vamos a sacar", afirmó.